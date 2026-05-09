Кардиолог Васильев указал на риск нарушения сердечного ритма при погодных качелях

Май 2026 года принес аномальную жару во многие регионы России. В Москве температура поднялась выше климатической нормы на 10 градусов, достигнув почти +30 градусов. О влиянии резких изменений погоды на здоровье рассказал кардиолог-терапевт Сергей Васильев в беседе с Ura.ru .

По словам медика, резкий переход от холода к жаре может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Сосуды при прохладной погоде спазмированы, также при низких температурах воздуха уменьшен объем циркулирующей жидкости», — объяснил специалист.

При резком изменении температуры сосуды быстро расширяются, что может привести к нарушениям сердечного ритма, ишемии, головокружению, слабости и быстрой утомляемости.