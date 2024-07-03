Кардиолог Васильев рассказал, что инфаркт может проявляться болью в локте или мизинце

Инфаркт миокарда является одним из самых критических и рискованных состояний, с которыми может столкнуться человек. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-кардиолог Сергей Васильев.

По его словам, осознание ранних симптомов и правильные действия в чрезвычайной ситуации критически важны для сохранения жизни и здоровья. Инфаркт может сопровождаться нестандартными признаками, такими как боли в области нижней части лица, локте или мизинце на руке.

Иногда инфаркт протекает бессимптомно, проявляясь внезапной слабостью, потливостью, нарушениями ритма сердца, учащенным сердцебиением или потерей сознания. Боль также может локализоваться в области плеча, руки или между лопаток и при этом не ощущаться в груди.

Следует помнить, что боли, которые усиливаются с дыханием или движением, обычно не связаны с сердечными проблемами. Неочевидные симптомы могут возникать в неожиданных местах и отсутствии характерной боли в груди. Знание и своевременное распознавание этих симптомов могут стать ключом к спасению жизни при сердечном приступе.