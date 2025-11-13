Кардиолог Васильев предупредил, что зима повышает риски холодовой стенокардии у людей с болезнями сердца

С приходом холодов люди с заболеваниями сердца могут столкнуться с таким явлением, как холодовая стенокардия. О причинах и мерах предосторожности рассказал кандидат медицинских наук, главный врач, кардиолог сети клиник «Андреевские больницы «Неболит» Сергей Васильев в интервью «Вечерней Москве» .

По словам врача, холодовая стенокардия возникает из-за спазма сосудов в ответ на низкие температуры. У людей с пораженными атеросклерозом сосудами это может вызвать приступ стенокардии.

«Это состояние развивается из-за рефлекторного спазма сосудов в ответ на температурное раздражение кожи», — пояснил доктор.

Помимо холода, существуют и другие факторы риска: тяжелая зимняя одежда, сокращение светового дня и сильный ветер. Они могут усиливать спазмы сосудов и провоцировать приступы.

При появлении болей за грудиной в холодную погоду рекомендуется незамедлительно перейти в теплое место, принять препараты для купирования приступов стенокардии, если они были назначены врачом. При сохранении симптомов следует обратиться за медицинской помощью.

Чтобы снизить риск приступов холодовой стенокардии, кардиолог советует носить теплую, но легкую одежду, защищать лицо от холодного воздуха и избегать курения на улице. Также важно поддерживать положительный эмоциональный настрой, заключил специалист.