Кардиолог Васильев: для сохранения здоровья сердца и сосудов важно контролировать артериальное давление

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Сергей Васильев в беседе с «ФедералПресс» рассказал, что для сохранения здоровья сердца и сосудов важно контролировать артериальное давление.
Если показатели давления превышают 140/90 миллиметров ртутного столба, то как мужчинам, так и женщинам нужно показаться врачу. Именно раннее обращение к специалисту влияет на успех терапии.
Васильев призвал не только вести дневник показателей, но и соблюдать правильное питание. Он посоветовал включить в рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы. По словам медика, для здоровья сердца и сосудов важно ограничить употребление алкоголя и полностью отказаться от курения.
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