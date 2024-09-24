Кардиолог Васильев: для сохранения здоровья сердца и сосудов важно контролировать артериальное давление

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Сергей Васильев в беседе с «ФедералПресс» рассказал, что для сохранения здоровья сердца и сосудов важно контролировать артериальное давление.

Если показатели давления превышают 140/90 миллиметров ртутного столба, то как мужчинам, так и женщинам нужно показаться врачу. Именно раннее обращение к специалисту влияет на успех терапии.

Васильев призвал не только вести дневник показателей, но и соблюдать правильное питание. Он посоветовал включить в рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы. По словам медика, для здоровья сердца и сосудов важно ограничить употребление алкоголя и полностью отказаться от курения.