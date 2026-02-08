Кардиолог Вахляев назвал жирные молочные изделия вредными для сердца продуктами

Избыточное потребление продуктов, богатых животными жирами и холестерином, представляет серьезную угрозу для здоровья сердечно-сосудистой системы. В числе опасных для сердца продуктов — жирные молочные изделия и различные виды колбасных изделий, отметил врач-кардиолог «Поликлиника.ру» Антон Вахляев в беседе с Lenta.ru .

Он сообщил: «Без исключения все колбасы и ветчины избыточно богаты холестерином. Для взрослых людей, особенно старшего возраста, такая еда не полезна, поскольку их организм не нуждается в дополнительном холестерине из пищи».

Также потенциальную опасность могут представлять яйца из-за высокого содержания холестерина в желтках. Кардиолог рекомендовал следить за потреблением соли, поскольку она может усугубить течение гипертонической болезни и привести к развитию сердечной недостаточности, написала «Свободная пресса».

Кроме того, стоит быть осторожными с быстрыми углеводами и готовыми продуктами, в которых сложно оценить содержание животных жиров и холестерина.