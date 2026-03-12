Кардиолог Утин сообщил, что показатель ниже 120/80 считается идеальным артериальным давлением

Не нужно сразу волноваться, если артериальное давление немного превышает показатель 120 на 80. Об этом сообщил в беседе с Life.ru кардиолог Алексей Утин.

По его словам, настоящая гипертония начинается только с отметки 140 на 90. Давление 125 на 85 не требует вызова скорой помощи.

«Идеальная норма сейчас, предельная граница — это 120 на 80. Меньше 120 на 80 — вот идеальное давление», — отметил медик.

Если давление доходит до 135 на 85, достаточно несколько дней спокойно измерять его дома и показать результаты врачу.