Кардиолог Тюлькина предупредила, что переедание может увеличить риск развития болезней сердца

Чрезмерные порции, особенно вредной пищи, могут привести к заболеваниям сердца. Об этом сообщила кардиолог Екатерина Тюлькина в беседе с Lenta.ru .

Она подчеркнула, что важно следить за своим весом и избегать переедания, так как избыточный вес может стать причиной сахарного диабета, который фактически является аналогом сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим рекомендуется ограничить употребление высококалорийных продуктов, таких как сладости, газированные напитки и мучные изделия.

Также врач отметила, что физическая активность играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Не обязательно заниматься интенсивными силовыми тренировками — достаточно быстрой ходьбы, плавания или зимних лыжных прогулок, добавил сайт KP.RU.