Кардиолог Тарасова назвала осиплость голоса возможным признаком проблем с сердцем

Осиплость или изменение тембра голоса часто воспринимаются как следствие простуды или перенапряжения голосовых связок. Однако кардиолог Ирина Тарасова рассказала Life.ru , что за этими симптомами могут скрываться серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

По словам специалиста, связь между голосом и сердцем не всегда очевидна, но она существует. При сердечной недостаточности камеры сердца могут увеличиваться и давить на нервы, отвечающие за работу голосовых связок, что приводит к нарушению их функции и изменению голоса.

Кроме того, при сердечной недостаточности часто наблюдается застой крови в легких, что может вызвать отек слизистой оболочки гортани и голосовых связок, также влияющий на звучание голоса.