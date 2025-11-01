Кардиолог Судаков рекомендовал сочетать разные виды физических нагрузок для здоровья сердца

Активный образ жизни укрепляет здоровье сердца и сосудов. Регулярные физические нагрузки помогают контролировать вес, снижают риски диабета и гипертонии, поддерживают суставы и укрепляют психику. Об этом заявил врач-кардиолог Станислав Судаков в интервью Здоровью Mail .

Эксперты ВОЗ рекомендуют уделять спорту минимум полчаса ежедневно пять раз в неделю. Нагрузку можно распределять: заниматься трижды в день по десять минут. Полезны разные виды активности: бег, плавание, гимнастика, йога и силовые тренировки.

Судаков подчеркнул важность комплексного подхода: сочетание разных видов нагрузок дает лучший эффект. Главное — выбрать комфортный режим тренировок и избегать перегрузок.