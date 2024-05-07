Кардиолог Соколов назвал одышку симптомом легочной гипертензии | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 15:25 Кардиолог Соколов назвал одышку симптомом легочной гипертензии

Читать 360 в

Одним из главных признаков легочной гипертензии, которая появляется в результате повышения кровяного давления в системе легочных артерий, считается одышка. Об этом рассказал врач-кардиолог Денис Соколов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, при осмотре у пациентов с этой болезнью также обнаруживается цианоз — синюшная окраска кожи и слизистых оболочек. При длительном течении гипертензии часто встречается деформация фаланг пальцев в форме «барабанных палочек».

Реклама

Врач отметил, что для распознания болезни необходимо выполнить ЭКГ, рентгенографию легких и КТ, сообщил «Петербургский дневник».