Кардиолог Соколов: головные боли и ухудшение зрения являются основными признаками артериальной гипертензии

К основным признакам артериальной гипертензии относятся головные боли, ухудшение зрения и эмоциональная нестабильность. Об этом изданию РИАМО сообщил врач-кардиолог Денис Соколов.
По словам медика, гипертонический криз — достаточно опасное для организма состояние, которое требует незамедлительной медицинской помощи. В зону повышенного риска входят люди, страдающие от стрессов, резких изменений погоды, и имеющие пристрастие к алкоголю и никотину, написало СМИ.
К профилактическим мерам артериальной гипертензии Соколов отнес ежедневную зарядку, отказ от вредных привычек, устранение факторов стресса.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте