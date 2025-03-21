С приходом весны организм человека становится более чувствительным к изменениям погоды. На какие симптомы стоит обратить особое внимание, рассказал кардиолог Денис Соколов в беседе с РИАМО .

По словам медика, после зимы многие люди жалуются на головные боли, головокружение и скачки артериального давления. Это связано с адаптацией сосудистой системы к новым погодным условиям.

«Если появляются боли в груди или частая одышка, необходимо незамедлительно обратиться к врачу», — заявил врач.

Соколов пояснил, что весенние перепады температуры создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Для людей с гипертонией, атеросклерозом и заболеваниями сердца такие условия могут быть особенно опасны, добавил «Сiбдепо».