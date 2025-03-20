Кардиолог Шугушев: только операция поможет справиться с «панцирным сердцем»

Московские хирурги освоили лечение тяжелой патологии, известной как «панцирное сердце». Ранее операции подобного типа сопровождались высокой смертностью, однако теперь она сведена к нулю. О методиках лечения этой патологии в беседе с MIR24.TV рассказал профессор-кардиолог Заур Шугушев.

«Панцирное сердце» представляет собой воспаление сердечной оболочки, или перикарда, которое становится настолько плотным и жестким, что буквально сдавливает сердце, словно панцирь. Патология может развиться вследствие различных инфекций, бактерий или аутоиммунных процессов. Отсутствие своевременного лечения усугубляет болезнь.

«Особенно подвержены риску пациенты с аутоиммунными и хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, а также те, кто склонен к частым простудам и воспалениям. Среди них встречаются люди, игнорирующие рекомендации врачей», — пояснил Шугушев.

Единственным способом лечения является операция, предполагающая вмешательство в грудную клетку и последующий реабилитационный период.