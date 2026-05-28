Кардиолог Шубитидзе предупредил, что резкое похолодание весной может негативно сказаться на здоровье

Кардиолог сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иосиф Шубитидзе рассказал RT , что резкое возвращение холода после тепла может быть опасно для здоровья.

Специалист пояснил, что зимой люди готовы к холоду и одеваются теплее, а организм постепенно адаптируется. Однако резкое похолодание после тепла — это стресс для сосудистой системы. Сосуды спазмируются, что приводит к повышению артериального давления на 15–20 мм рт. ст. даже у здорового человека. Кроме того, холод увеличивает вязкость крови.

Эти факторы увеличивают нагрузку на сердце, так как сердечная мышца должна сокращаться чаще и интенсивнее, чтобы поддержать кровоток в суженных сосудах.

«В зоне риска в первую очередь пожилые люди, пациенты с гипертонией, ишемической болезнью сердца, а также люди с вегетососудистой дистонией», — отметил врач.