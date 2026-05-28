Кардиолог Шубитидзе предупредил, что резкое похолодание весной может негативно сказаться на здоровье
Кардиолог сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иосиф Шубитидзе рассказал RT, что резкое возвращение холода после тепла может быть опасно для здоровья.
Специалист пояснил, что зимой люди готовы к холоду и одеваются теплее, а организм постепенно адаптируется. Однако резкое похолодание после тепла — это стресс для сосудистой системы. Сосуды спазмируются, что приводит к повышению артериального давления на 15–20 мм рт. ст. даже у здорового человека. Кроме того, холод увеличивает вязкость крови.
Эти факторы увеличивают нагрузку на сердце, так как сердечная мышца должна сокращаться чаще и интенсивнее, чтобы поддержать кровоток в суженных сосудах.
«В зоне риска в первую очередь пожилые люди, пациенты с гипертонией, ишемической болезнью сердца, а также люди с вегетососудистой дистонией», — отметил врач.