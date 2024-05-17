Кардиолог Шляхто предупредил, что длительные телефонные разговоры повышают риск возникновения гипертонии | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 12:50 Кардиолог Шляхто предупредил, что длительные телефонные разговоры повышают риск возникновения гипертонии

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Люди, которые любят поболтать по телефону больше получаса, на 12% больше рискуют получить диагноз артериальная гипертония. Об этом рассказал внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, тем, кто уже находится в группе риска, нужно выбирать физическую активность в зависимости от уровня давления. Тем, у кого оно подскакивает до уровня 140 на 90, стоит выбрать плавание и езду на велосипеде.

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При давлении в пределах 130–140 на 80–90 кардиолог посоветовал отжиматься и приседать со штангой. А статические силовые тренировки подойдут людям с нормальными показателями.

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