Кардиолог Шестова посоветовала настроить напоминания на смартфоне о приеме важных лекарств

Кардиолог из Тульской области Ирина Шестова дала советы гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, как правильно принимать лекарства в праздничные дни или периоды отпуска, когда привычная рутина нарушается. Об этом написала «ТСН24» .

Специалист подчеркнула, что регулярный прием жизненно важных препаратов важен независимо от времени года или настроения.

Чтобы облегчить соблюдение назначенного врачом курса терапии, врач рекомендует разместить упаковку таблеток на заметном месте, например, возле ванной комнаты. Также полезно настроить напоминания на смартфоне или попросить родных своевременно напоминать о необходимости принять лекарство. Категорически запрещается совмещать прием медикаментов с алкоголем, поскольку это может свести на нет терапевтическое воздействие препаратов и привести к негативным последствиям.

Важно помнить о правильном хранении лекарственных средств, ведь разные препараты имеют разные требования к условиям хранения. Регулярный прием прописанных лекарств предотвратит опасные осложнения, такие как внезапное повышение кровяного давления, потеря сознания или отек легких.