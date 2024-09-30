Кардиолог Шехян: снижение насосной функции сердца может привести к внезапному обмороку

Кардиолог и профессор медфака Государственного университета просвещения Грант Шехян объяснил причины внезапных обмороков. Об этом сообщил News.ru.
По словам врача, потеря сознания обычно связана с недостаточным поступлением крови в головной мозг.
Обычно такие ситуации являются следствием резкого снижения центрального систолического давления. Данное состояние вызывают либо снижение насосной функции мозга, либо нарушение сосудистого тонуса, отметил эксперт.
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