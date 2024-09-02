Кардиолог Серова: до 87% пациентов на момент начала аритмии не испытывают симптомов болезни

Врач-аритмолог Мария Серова в разговоре с изданием RT рассказала, что до 50-87% пациентов на момент начала аритмии не испытывают симптомов болезни. Особенно это касается молодежи, для которой нерегулярный ритм сердца или замедленное сердцебиение воспринимается как что-то незначительное.

По словам медика, аритмия является достаточно угрожающим заболеванием, выживаемость от последствий которого на 7% ниже, чем от рака.

Самой опасной формой, как пояснила Серова, считается фибрилляция предсердий, которая увеличивает риск инсульта в несколько раз. Чтобы уберечь себя от болезни, врач рекомендует при любых подозрениях на аритмию обращаться к специалисту.