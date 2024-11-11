Кардиолог Серебрянский: с инфарктом миокарда все чаще сталкиваются мужчины моложе 40 лет
Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский в беседе с Life отметил, что в последнее время инфаркт миокарда заметно «помолодел», теперь с ним все чаще встречаются мужчины моложе 40 лет.
Специалист рассказал, что своевременное выявление заболеваний и их лечение предотвращает риск развития патологии.
«Особенно важно, что лица, имеющие, наследственные заболевания, проходили диспансеризацию», — добавил Серебрянский.
Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и атеросклерозу существенно повышают риски развития данного заболевания, сказал он.