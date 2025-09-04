Кардиолог Щербак призвала не пить кофе сразу после пробуждения

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Щербак сообщила «Газете.Ru» , что пить кофе сразу после того, как проснешься, вредно для здоровья.

Специалист заявила, что после пробуждения уровень кортизола (гормона бодрости) и так высок, поэтому бодрящий эффект кофе будет менее заметным, а риск раздражения слизистой желудка возрастет. По словам врача, первую чашку кофе лучше пить через 1,5–2 часа после пробуждения, написали «Известия».

Щербак также отметила, что важно соблюдать норму употребления кофеина: до 400 мг в сутки для здорового взрослого человека, но не более 200 мг за один раз.

Эксперт подчеркнула, что чрезмерное употребление кофеина может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно с желудком, сердцем и нервной системой.