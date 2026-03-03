Кардиолог Савонина рассказала, что снизить пульс без лекарств можно с помощью дыхательных техник

Врач-кардиолог Ольга Савонина рассказала «Москве 24» , что снизить высокий пульс без применения медицинских препаратов можно с помощью компресса из смоченного в прохладной воде полотенца и специальной дыхательной техники.

Доктор напомнила, что нормальный пульс в покое у большинства людей составляет примерно 60–90 ударов в минуту.

«Все, что выше, классически принято считать тахикардией. Однако только в том случае, если подъем не связан с такими триггерами, как недавняя физическая нагрузка, волнение или употребление крепкого кофе», — отметила врач.

При повышенном пульсе сердце работает на износ, увеличивается потребность в кислороде, что особенно опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они могут испытывать боли в грудной клетке, одышку и усталость, а также резкое снижение давления и головокружение.

Чтобы снизить пульс, можно использовать дыхательную технику: сделать вдох на протяжении чеьврех секунд, затем выдох в течение шести–восьми секунд и паузу в одну секунду. Повторить упражнение нужно 15 раз. После этого ритм обычно начинает снижаться в среднем на 10 ударов уже через 2две минуты.

Также врач отметила, что иногда учащенный пульс может быть связан с обезвоживанием. В таком случае нормализовать частоту сердечных сокращений получится, если выпить небольшими глотками стакан воды. Кроме того, можно умыться холодной водой и приложить прохладное мокрое полотенце к лицу и шее. Это активирует парасимпатическую нервную систему и поможет замедлить пульс.