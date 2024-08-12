Кардиолог Саламатина: после 45 лет важно ежегодно измерять уровень холестерина в крови

Людям старше 45 лет важно ежегодно проходить восемь обследований, которые помогут выявить заболевания на начальной стадии. Об этом рассказала кардиолог и терапевт Людмила Саламатина в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, в числе необходимых диагностических процедур — оценка ИМТ, а также измерение артериального и внутриглазного давления. Кроме того, нужно следить за уровнем общего холестерина и глюкозы в крови, добавила врач.

Медик посоветовала не забывать про электрокардиографию, флюорографию легких и для женщин — взятие мазка с шейки матки.