Кардиолог Рудоманов: боль в животе и рвота могут быть признаками инфаркта
Кардиолог Олег Рудоманов перечислил нетипичные симптомы инфаркта миокарда. Не во всех случаях состояние сопровождается исключительно болями в груди, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, один из возможных признаков — расстройство ЖКТ. При абдоминальной форме инфаркта появляются неприятные ощущения в верхней части живота.
«Боли сильные, внезапно начинающиеся, жгучие, могут сопровождаться тошнотой, рвотой, вздутием живота и жидким стулом», — пояснил врач.
Медик напомнил, что для грамотной диагностики необходима электрокардиография. Она показывает нарушения в работе сердца даже при отсутствии боли, добавил сайт KP.RU.