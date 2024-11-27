Кардиолог Рудоманов: боль в животе и рвота могут быть признаками инфаркта

Кардиолог Олег Рудоманов перечислил нетипичные симптомы инфаркта миокарда. Не во всех случаях состояние сопровождается исключительно болями в груди, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, один из возможных признаков — расстройство ЖКТ. При абдоминальной форме инфаркта появляются неприятные ощущения в верхней части живота.

«Боли сильные, внезапно начинающиеся, жгучие, могут сопровождаться тошнотой, рвотой, вздутием живота и жидким стулом», — пояснил врач.

Медик напомнил, что для грамотной диагностики необходима электрокардиография. Она показывает нарушения в работе сердца даже при отсутствии боли, добавил сайт KP.RU.