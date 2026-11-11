Кардиолог Рудченко заявил, что для проверки сосудов недостаточно одного анализа крови на холестерин

Анализ на общий холестерин не отражает реального состояния артерий. Для точной оценки риска болезней сердца и сосудов необходима комбинация из трех исследований крови, сообщил KP.RU врач-кардиолог Игнат Рудченко.

По словам кандидата медицинских наук, базовым тестом остается липидный профиль. В нем важнее всего показатель липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина). Взрослым без сопутствующих факторов риска сдавать его рекомендуют раз в пять лет начиная с 19-летнего возраста, отметил «Ридус».

Вторым важным анализом кардиолог назвал липопротеин (а). Этот генетический параметр не меняется в течение жизни, поэтому его достаточно проверить всего один раз. Замыкает тройку высокочувствительный С-реактивный белок, который помогает выявить скрытое воспаление в сосудистой стенке.

При этом сдавать дорогостоящие расширенные панели с другими маркерами воспаления специалист считает неоправданной тратой средств.