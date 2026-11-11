360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Кардиолог Рудченко заявил, что для проверки сосудов недостаточно одного анализа крови на холестерин

    Анализ на общий холестерин не отражает реального состояния артерий. Для точной оценки риска болезней сердца и сосудов необходима комбинация из трех исследований крови, сообщил KP.RU врач-кардиолог Игнат Рудченко.

    По словам кандидата медицинских наук, базовым тестом остается липидный профиль. В нем важнее всего показатель липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина). Взрослым без сопутствующих факторов риска сдавать его рекомендуют раз в пять лет начиная с 19-летнего возраста, отметил «Ридус».

    Вторым важным анализом кардиолог назвал липопротеин (а). Этот генетический параметр не меняется в течение жизни, поэтому его достаточно проверить всего один раз. Замыкает тройку высокочувствительный С-реактивный белок, который помогает выявить скрытое воспаление в сосудистой стенке.

    При этом сдавать дорогостоящие расширенные панели с другими маркерами воспаления специалист считает неоправданной тратой средств.