Кардиолог Рудченко посоветовал измерять артериальное давление на обеих руках

Следить за артериальным давлением необходимо не только для диагностики гипертонии, но и для контроля состояния сосудов. Важное значение имеют показатели на обеих руках, сообщил кардиолог и терапевт Игнат Рудченко в беседе с KP.RU .

Как пояснил специалист, разница может свидетельствовать о различных патологиях. Так, нормой считается величина в 20 миллиметров ртутного столба.

«Если она выше, это требует дополнительного обследования. Причиной могут оказаться, например, перенесенные операции на одной стороне тела», — отметил врач.

Рудченко также отметил, что давление может сильно различаться из-за аномалий развития сосудов или из-за образования атеросклеротических бляшек на одной из рук. В таких случаях может потребоваться медикаментозное или даже хирургическое лечение.