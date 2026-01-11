Кардиолог Розанов указал на связь плохого сна с риском развития метаболического синдрома

Кардиолог и терапевт Александр Розанов рассказал о важности качественного сна для долголетия. Ночной отдых играет ключевую роль в обеспечении общего состояния здоровья, помогая контролировать многие составляющие правильного образа жизни, отметил эксперт в беседе с сайтом Здоровье.Mail .

По словам врача, нарушение режима сна вызывает кислородное голодание и накопление углекислого газа в организме, что негативно сказывается на обменных процессах. Такое состояние способно привести к развитию метаболического синдрома. Среди последствий — возникновение гипертонии, диабета, подагры и увеличение риска заболеваний сердца и сосудов.

Медик посоветовал начинать подготовку ко сну задолго до самого момента засыпания. Вечером полезно заняться релаксацией, принять водные процедуры и избегать приема пищи непосредственно перед сном. Небольшая прогулка на свежем воздухе также благотворно влияет на качество отдыха.