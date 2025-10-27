Кардиолог Романенко предупредила, что «осенняя депрессия» может влиять на артериальное давление

Осенью многие замечают ухудшение состояния здоровья, особенно это заметно у людей с заболеваниями сердца и сосудов. Врач-кардиолог консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 Российского научного центра хирургии им. акад. Б. В. Петровского Мария Романенко в интервью Life.ru подчеркнула, что в это время года пациенты чаще обращаются с жалобами на повышенное артериальное давление.

По ее словам, понижение температуры вызывает сужение сосудов, что увеличивает сопротивление кровотоку и приводит к повышению давления. Ситуация осложняется снижением физической активности и изменениями в питании — увеличением потребления жирной и соленой пищи.

Кардиолог обратила внимание на «осеннюю депрессию», вызванную сокращением светового дня, что повышает уровень кортизола — гормона стресса. Это может негативно сказаться на эмоциональном состоянии и артериальном давлении, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний сердца.

Романенко предостерегла от опасности вирусных инфекций, способных вызывать осложнения на сердце, такие как миокардит, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность.