Кардиолог Романенко посоветовала отказаться от купания в море при проблемах с сердцем и сосудами

Терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Татьяна Романенко предостерегла от купания в море людей с головокружениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и насморком. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам специалиста, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует проявлять осторожность во время отдыха на море. Под жарким солнцем тело быстро нагревается, и заход в воду может спровоцировать спазм сосудов, что чревато нарушением сердечного ритма и даже остановкой сердца.

Кроме того, активное движение в воде может привести к повышению пульса и артериального давления, что усугубит ситуацию вплоть до обморока. Поэтому важно рассчитывать свои силы и помнить, что море — это место повышенной опасности.