Врач-кардиолог Анна Ратникова рассказала, что заботиться о здоровье и менять образ жизни не поздно и в пожилом возрасте. Об этом она сообщила в интервью Peterburg2 .

Перед изменением привычек специалист посоветовала проверить у терапевта артериальное давление, уровень холестерина и показатели углеводного обмена.

Для сохранения сил и самостоятельности после 70 лет кардиолог рекомендовала ежедневно двигаться: начать можно с десяти минут ходьбы, постепенно добавляя упражнения на равновесие и укрепление мышц. Вторая привычка — полноценное питание с источниками белка, овощами, фруктами и крупами. Третья — соблюдение режима сна с подъемом в одно и то же время.

«В 70 лет вполне есть смысл менять привычки. Организм способен отвечать на заботу и в этом возрасте», — подчеркнула Ратникова.