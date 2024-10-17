Кардиолог Ратникова: яйца, мясо и зеленые овощи восполняют недостаток селена в осенний период

Сокращение светового дня может стать причиной повышенной тревожности. Осенняя депрессия оказывает губительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Для ее защиты необходимо поддерживать уровень селена в организме, рассказала кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Этим важнейшим микроэлементом богаты такие продукты, как яйца, зеленые овощи и мясо. Употребление морепродуктов также благоприятно влияет на работу сердца, отметила врач. Всего недостаток селена в организме испытывают порядка 80% россиян.
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