Кардиолог Проваторов: регулярный контроль холестерина в крови поможет отследить риски инфарктов и инсультов

Контролировать уровень холестерина можно с помощью липидограммы крови. Делать исследование рекомендуется ежегодно, чтобы отследить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и ишемических исходов. Об этом заявил главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов в интервью РИАМО.
Специалист посоветовал не ждать, пока что-то начнет беспокоить, а сдавать анализы регулярно. Это поможет вовремя заметить риски инфаркта миокарда и инсульта, благодаря чему врач сможет принять решение о назначении грамотной терапии.
Коварство холестерина кроется в том, что его повышение в крови не вызывает никаких симптомов, и может длительное время не беспокоить пациента, однако важно не терять бдительность и всегда следить за уровнем этого показателя, резюмировал Проваторов.
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