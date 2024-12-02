Кардиолог Прокудина назвала высокий холестерин главной причиной ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца — одно из самых распространенных заболеваний этого органа, чаще всего она возникает из-за нарушения липидного обмена. Об этом сайту телеканала «Санкт-Петербург» рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Мария Прокудина.
По ее словам, ишемическая болезнь позникает на фоне повышения так называемого плохого холестерина. Из-за него сосуды закупориваются, и сердцу сложнее перегонят кровь.
Поэтому важно постоянно контролировать этот параметр, особенно, если у человека есть предрасположенность в повышению холестерина или ишемическая болезнь в семейном анамнезе. Также важен образ жизни: отказ от курения и правильное питание также могут предотвратить развитие этого заболевания.
«Туман войны». Столтенбергу ответили на предложение по Украине
Жилой комплекс в Новой Москве на несколько часов остался без света
Вечер танцев в стиле ретро прошел в ДК «Созвездие» Лосино-Петровского
Путин пошутил про Медведева после известной фразы про деньги
Капремонт теплосети на улице Гоголя в Лосино-Петровском проведут в 2025 году
Администрация Лосино-Петровского встретилась с жителями села Анискино
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте