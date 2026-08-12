Кардиолог Постолова назвала жжение и давящую боль в груди опасными признаками инфаркта

Заведующая отделом кардиологии городской поликлиники № 220 Наталья Постолова поделилась с «Вечерней Москвой» важной информацией о симптомах инфаркта. Она напомнила, что самым опасным сигналом является жжение и давящая боль в груди, которая длится более 15–20 минут и нарастает по интенсивности.

Врач подчеркнула, что при таких симптомах необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. В Москве действует инфарктная сеть, благодаря которой пациента быстро доставят в больницу, где есть ангиографическая операционная и профильные специалисты.

Кроме боли в груди, при инфаркте могут наблюдаться другие симптомы: боль может отдавать в левую руку, левое плечо, подлопаточную область и нижнюю челюсть. Также возможны одышка, нехватка воздуха, ком в горле, тошнота и холодный пот.

Постолова отметила, что у женщин симптоматика может быть менее выраженной. Кроме того, стоит обращать внимание на любые перебои в работе сердца.

Врач также дала рекомендации по профилактике проблем с сердцем: наладить питание, отказаться от вредных привычек, контролировать вес, спать не менее семи–восьми часов в сутки и заниматься физической активностью.