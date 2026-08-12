Кардиолог Поскакалова рассказала, что средиземноморская диета играет важную роль в профилактике болезней сердца

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова поделилась с сайтом Lenta.ru рекомендациями по защите сердца и сосудов. Она подчеркнула, что важную роль в профилактике играет средиземноморская диета, основанная на овощах, фруктах, бобовых, цельнозерновых продуктах и рыбе.

Для поддержания здоровья сердца необходимо заниматься физической активностью как минимум 150 минут в неделю и спать семь-восемь часов в сутки. По словам кардиолога, сон менее шести часов связан с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, отметили «Известия».

Также специалист рекомендует отказаться от курения, включая вейпы и системы нагревания табака. Эти изделия могут повреждать стенки сосудов и повышать артериальное давление. Кардиолог советует регулярно измерять давление и при показателях от 135 на 85 миллиметров ртутного столба обращаться к врачу.

Для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний важно проходить профилактические обследования. Анастасия Поскакалова рекомендует регулярно делать ЭКГ, контролировать уровень холестерина и глюкозы в крови, а после 40 лет ежегодно проходить обследование и раз в три года выполнять УЗИ артерий шеи.