Кардиолог Поскакалова рассказала, что длительная отдышка и тошнота могут быть симптомами атипичного инфаркта миокарда

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова в интервью RT сообщила, что атипичный инфаркт миокарда может проявляться не так, как принято считать. Вместо классических симптомов человек может испытывать одышку, слабость, тошноту, рвоту или ощущать холодный липкий пот.

Поскакалова подчеркнула, что иногда атипичный инфаркт может проявляться только в виде внезапной одышки, выраженной слабости, тошноты или рвоты, холодного липкого пота, ощущения перебоев в работе сердца, а в некоторых случаях протекать бессимптомно. Если симптомы сохраняются в покое более 20 минут и не проходят после отдыха, необходимо немедленно вызывать скорую помощь для проведения ЭКГ. Это может значительно повысить шансы на благополучный исход, отметил URA.RU.

Также врач добавила, что предотвращение инфаркта миокарда зависит от образа жизни и мониторинга факторов риска. Она рекомендует отказаться от курения, придерживаться здорового питания, сократить употребление соли и продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, таких как колбасы и чипсы. Важны физическая активность и контроль артериального давления.