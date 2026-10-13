Кардиолог Поскакалова предупредила, что стойкая отечность ног может быть симптомом сердечной и венозной недостаточности

Вечерняя отечность ног может быть как физиологической реакцией, так и признаком опасных патологий. Об этом RT рассказала врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова.

По ее словам, временный физиологический отек симметричен, затрагивает стопы и лодыжки и проходит после ночного отдыха. Насторожить должны плотные отеки, которые не исчезают за ночь и распространяются выше по ноге.

Врач пояснила, что среди основных причин стойкой отечности — сердечная и венозная недостаточность, болезни почек и печени, гипотиреоз, а также прием некоторых лекарств.

Поскакалова подчеркнула: если отекла только одна нога, это может указывать на тромбоз глубоких вен. В таком случае, а также при одышке, перебоях в сердце или набухании шейных вен необходимо срочно вызвать скорую помощь.