Кардиолог Портнова: алкоголь может привести к синдрому праздничного сердца

Аритмию, которая возникает после употребления алкогольных напитков, зачастую называют синдромом праздничного сердца. Об этом рассказала врач-кардиолог Роксана Портнова в беседе с сайтом Ura.ru .

По словам специалиста, этот синдром может проявиться даже у тех людей, кто не злоупотребляет спиртным. Среди основных признаков — учащенное сердцебиение, одышка и слабость.

Для предотвращения подобных состояний рекомендуется ограничить употребление алкоголя, контролировать уровень кофеина, соблюдать режим сна и правильного питания, резюмировала Портнова.