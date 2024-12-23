Кардиолог Портнова: алкоголь может привести к синдрому праздничного сердца
Аритмию, которая возникает после употребления алкогольных напитков, зачастую называют синдромом праздничного сердца. Об этом рассказала врач-кардиолог Роксана Портнова в беседе с сайтом Ura.ru.
По словам специалиста, этот синдром может проявиться даже у тех людей, кто не злоупотребляет спиртным. Среди основных признаков — учащенное сердцебиение, одышка и слабость.
Для предотвращения подобных состояний рекомендуется ограничить употребление алкоголя, контролировать уровень кофеина, соблюдать режим сна и правильного питания, резюмировала Портнова.
Сестры отсудили выплату за гибель отца на СВО у его новой супруги
Мосгорсуд смягчил приговор злоупотреблявшему полномочиями экс-главе «Автодора»
Около 5 тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья за год
«Бог есть любовь!» Украинский боксер высказался о выборе между УПЦ и ПЦУ
Церемония вручения премии «Вызов» состоялась в Москве
«Остается только молиться». Екатеринбуржец оставил жену с восемью детьми и ушел на СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте