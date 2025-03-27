Кардиолог Поляева посоветовала с 40 лет начинать регулярно проверять давление

Кардиолог и кандидат медицинских наук Ирина Поляева рассказала, с какого возраста полезно регулярно контролировать артериальное давление. Ее слова опубликовало Здоровье Mail .

Гипертония — одно из наиболее частых сердечно-сосудистых заболеваний, которое часто протекает бессимптомно, создавая серьезные риски для здоровья.

«Важно помнить, что как высокое, так и низкое давление могут протекать безболезненно и представлять опасность для здоровья», — заявила врач.

Согласно медицинским стандартам, пояснила медик, систематическое измерение соответствующих показателей рекомендуется начинать с 40 лет. Если присутствуют дополнительные факторы риска, такие как наследственность, ожирение, диабет и другие, контроль следует начинать раньше. После 65 лет регулярное наблюдение становится жизненно необходимым.