Кардиолог Поляева посоветовала отказаться от колбасы и выпечки при атеросклерозе

Для лечения атеросклероза необходим комплексный подход, который включает изменение образа жизни. Одна лишь диета не способна справиться с проблемой, однако она поможет улучшить общее состояние. Об этом рассказала кардиолог Ирина Поляева в беседе с сайтом Здоровье Mail.ru .

По словам эксперта, правильное питание замедляет прогрессирование недуга благодаря снижению уровня холестерина. При данном диагнозе врач посоветовала отказаться от продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры. Речь идет, например, о колбасе, выпечке и фастфуде.

«Полезны продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (орехи и семена), способствующие снижению воспалительных процессов в организме», — добавила Поляева.

Медик также посоветовала ограничить количество сахара и соли в рационе. Кроме того, важно как можно чаще употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу, и птицу.