Кардиолог Петров отметил, что натуральный йогурт помогает снижать давление

Врач-кардиолог Сергей Петров рассказал, что победить гипертонию можно не только с помощью лекарств. Существует продукт, который при регулярном употреблении на завтрак способен стабильно снижать артериальное давление, написало «АБН24» .

«Речь идет о натуральном йогурте без добавок», — сообщил Петров.

По словам врача, пробиотики в йогурте оказывают комплексное воздействие на сердечно-сосудистую систему, сопоставимое с некоторыми гипотензивными препаратами. Полезные бактерии помогают регулировать уровень холестерина и повышают эластичность сосудов.

Для достижения эффекта достаточно ежедневно употреблять 150–200 граммов натурального йогурта без сахара и искусственных добавок. Врач подчеркнул, что такой метод воздействия на организм безопасен, в отличие от медикаментов.