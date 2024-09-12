Кардиолог Ольга Перфильева перечислила нетипичные признаки инфаркта миокарда. Клиническая картина способна маскироваться под более безопасные недуги, отметила врач в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, при брюшной форме заболевания пациент может столкнуться с тошнотой, рвотой и неприятными ощущениями в области желудка. При мозговой — с головокружением, нарушением сознания, болью в межреберных промежутках.

Врач также отметила, что астматическая форма сопровождается одышкой и потливостью. Безболевая форма встречается у людей, страдающих сахарным диабетом.