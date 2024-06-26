Кардиолог Перфильева предостерегла от приема нитроглицерина без назначения врача

Прием нитроглицерина без назначения врача может быть опасен и привести к серьезным негативным последствиям. Об этом рассказала кардиолог, врач функциональной диагностики сети «Клиники Фомина» Ольга Перфильева, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что у нитроглицерина очень много побочных эффектов. Кроме того, он расширяет сосуды и ограничивает приток крови к правому предсердию. Поэтому, если у человека инфаркт или низкое давление, то последствия могут быть непредсказуемы.

«Именно поэтому предлагать нитраты прохожему, которому стало плохо на улице, нельзя. Лучше сразу вызвать скорую медицинскую помощь», — подчеркнула врач.

Она добавила, что также человек может иметь повышенную чувствительность к нитратам и даже неперносимость отдельных препаратов.