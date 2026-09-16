Кардиолог Пегова предупредила, что атеросклероз может протекать в организме без симптомов в течение многих лет

Врач-кардиолог Нэлли Пегова предупредила в беседе с NEWS.ru о рисках атеросклероза, который может протекать в организме без симптомов в течение многих лет.

По словам кардиолога Пеговой, холестериновые бляшки в коронарных артериях могут привести к ишемической болезни сердца. Если сосуд будет полностью заблокирован тромбом, это вызовет инфаркт миокарда, пишет «Свободная пресса».

Специалист отметила, что серьезные проблемы обычно проявляются ближе к 50 годам, когда время для профилактики уже упущено. Атеросклероз опасен тем, что может поражать не только сердце, но и другие жизненно важные органы. Например, сужение артерий, питающих сетчатку глаза, способно привести к необратимой потере зрения. А атеросклероз сосудов нижних конечностей нарушает кровообращение и нередко становится причиной ампутации.

Кардиолог подчеркнула, что развитие болезни можно остановить или значительно замедлить, если вовремя изменить образ жизни. Среди главных управляемых факторов риска она назвала лишний вес, курение, малоподвижность и неправильное питание с избытком трансжиров и сахара.