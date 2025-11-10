Кардиолог Паукова назвала потерю равновесия и нарушение речи симптомами инсульта

Кардиолог Екатерина Паукова рассказала RT о признаках приближения инфаркта или инсульта. Эти состояния развиваются внезапно и представляют серьезную угрозу жизни.

По словам врача, при инфаркте поражается сердце, и одним из основных симптомов является жгучая давящая боль за грудиной или в левой половине грудной клетки.

«Она не проходит от смены положения или на вдохе и длится более 20 минут», — предупредила медик.

Как пояснила специалист, инсульт характеризуется различными неврологическими симптомами в зависимости от того, какая область головного мозга задета. Среди частных проявлений кардиолог выделила асимметрию лица, потерю равновесия и внезапное нарушение речи.