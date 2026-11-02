Кардиолог Паукова назвала боль в челюсти симптомом инфаркта

Боль в челюсти может сигнализировать о развитии инфаркта миокарда и в некоторых случаях оказывается его единственным признаком. Об этом RT рассказала врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова.

По ее словам, из-за нехватки крови и кислорода в сердечной мышце возникает отраженная боль, передающаяся в зубы, шею и челюсть — чаще всего в нижнюю. Такие ощущения бывают давящими, жгучими или разлитыми, не снимаются обезболивающими и могут усиливаться при физической нагрузке или стрессе.

Приступу также нередко сопутствуют одышка, холодный пот, тошнота, головокружение и слабость. Паукова подчеркнула, что при внезапном появлении такого симптома нужно сразу вызывать скорую помощь, даже если дискомфорт выражен слабо или быстро прошел самостоятельно.