Кардиолог Пасс: игнорирование сонливости может обернуться серьезной болезнью

Постоянная усталость и желание поспать могут быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказал сайту KP.RU терапевт-кардиолог Григорий Пасс.

По его словам, среди причин хронической сонливости — нейроциркуляторная астения (прежнее название — вегетососудистая дистония), анемия, дефицит витамина D, недостаток белка и других микроэлементов, а также заболевания щитовидной железы, надпочечников и гипофиза.

Для определения причины такого состояния нужно обратиться к врачу. Пасс предупредил, что игнорирование постоянной сонливости может привести к проблемам с нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами, что чревато развитием серьезных заболеваний.