Кардиолог Панов указал на риски крещенского купания для пожилых людей

Погружение в ледяную воду на Крещение может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно для людей пожилого возраста и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Такое предупреждение в беседе с «Известиями» сделал кардиолог, главный врач системы сервисов для пожилых людей «ОПЕКА» Сергей Панов.

Он подчеркнул, что разовое погружение в ледяную воду не укрепляет иммунитет и не может служить заменой систематическому закаливанию. По словам эксперта, купание категорически не рекомендуется при ОРВИ, обострении хронических заболеваний, бронхиальной астме и болезнях почек. Абсолютными противопоказаниями являются ишемическая болезнь сердца, перенесенные инфаркты и инсульты, тромбозы и нарушения сердечного ритма.

Панов отметил, что у людей старше 60 лет риск осложнений особенно высок из-за атеросклеротических изменений сосудов. Резкий спазм при погружении в ледяную воду может спровоцировать скачки артериального давления, инфаркт или инсульт. Поэтому решение о купании должно приниматься строго индивидуально и только после оценки возможных рисков.

Для безопасности пребывание в ледяной воде не должно превышать одной-двух минут. Употребление алкоголя недопустимо, так как оно повышает риск осложнений. После выхода из воды необходимо сразу переодеться в сухую одежду и выпить теплый безалкогольный напиток. Более безопасной альтернативой для пожилых людей могут стать обливания или другие мягкие формы закаливания.