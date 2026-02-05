Кардиолог Орлова рассказала, что голодные люди замерзают быстрее

Голодные люди замерзают быстрее, однако не все продукты помогают согреться. Об этом рассказала кардиолог Гульнара Орлова в беседе с сайтом «Доктор Питер» .

По словам эксперта, пища должна быть сбалансированной и умеренно калорийной, чтобы поддерживать термогенез — процесс выработки тепла организмом.

Для этого лучше всего подойдут белковые продукты, которые напрямую усиливают разогревающий эффект. Кроме того, специалист посоветовала включить в зимний рацион полезные жиры и сложные углеводы. Отличным вариантом станут напитки со специями, добавил «7Дней.ru».