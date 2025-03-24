Кардиолог Омельяненко: статины существенно снижают риски развития опухолей

Статины, снижающие холестерин препараты, окружены множеством мифов и страхов. Многие пациенты опасаются их принимать из-за побочных эффектов и влияния на здоровье. Кардиолог Ксения Омельяненко в беседе с kp.ru развенчала мифы о статинах.

Она утверждает, что побочные эффекты от этих препаратов встречаются редко: всего в 0,1% случаев. При этом многолетние исследования подтверждают их эффективность в снижении риска инфарктов и инсультов.

Основные опасения пациентов связаны с влиянием статинов на печень и мышцы. Однако важно понимать, что далеко не все изменения в организме вызваны приемом этих препаратов.

По словам Омельяненко, истинные побочные эффекты статинов встречаются относительно нечасто. Они легко корректируются врачом. Наиболее распространенные реакции на прием препаратов для снижения холестерина: повышение ферментов печени (АЛТ, АСТ), миопатия, индивидуальная непереносимость.

Сегодня накопилось большое количество исследований, которые показывают, что статины существенно снижают риски развития опухолей. Научная работа, опубликованная в 2021 году, демонстрирует, что у людей, принимавших по медицинским показаниям препараты для снижения холестерина, онкологические риски снизились в среднем на 16%.