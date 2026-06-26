Кардиолог объяснил, почему скорая не всегда едет на вызов при давлении 160

Кардиолог Прокофьев: скорая выезжает по анамнезу, а не по цифрам на тонометре

Многие вызывают скорую помощь при давлении 160 на 90 и головной боли, но иногда диспетчер отказывает в приезде бригады или ставит низкий приоритет вызову. Почему так происходит, в разговоре с 360.ru объяснил Денис Прокофьев — врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач».

Прокофьев объяснил, что вызов скорой подчиняется четким алгоритмам, а не субъективному решению оператора. Бригада формируется в зависимости от жалоб пациента — это может быть кардиобригада, неврологическая бригада или просто фельдшер.

«Это четко выстроенная структура, и подстанция регламентирует вызовы — есть алгоритмы, согласно которым бригада скорой медицинской помощи выезжает на вызов, и есть консультативная помощь», — пояснил кардиолог.

Решение зависит, в том числе, от того, впервые ли у человека поднялось давление или это привычный эпизод у гипертоника, постоянно принимающего терапию. По словам врача, это два совершенно разных состояния с точки зрения опасности для жизни.

«Для человека, страдающего гипертонической болезнью, это может быть безопасным эпизодом, и тогда оператор дает рекомендации по купированию гипертонического криза с использованием скоропомощных препаратов — это оправданно», — отметил Прокофьев.